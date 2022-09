Menos filete y más garbancete: las claves de las nuevas recomendaciones alimentarias

MarioGuti via Getty Images/iStockphoto

Tras revisarlas, en sus redes sociales Sánchez dio un 9 sobre 10 a estas nuevas pautas, puntuación bastante similar a la que otorgan las nutricionistas Beatriz Robles y Teresa Hernáez . “Siempre hay aspectos mejorables, pero desde luego están en el notable alto o sobresaliente”, valora la primera, mientras que para la segunda merecen “entre un 8 y un 9”. “Me falta algo sobre alimentos ultraprocesados: echo en falta lo que conviene evitar, y por eso no llegaría a un 10”, justifica.

“En general me parece que las recomendaciones son bastante acertadas, porque van bastante en consonancia con la evidencia científica más actual”, incide Hernáez.

“Ya no podemos alimentarnos sin ser conscientes de que cada vez que escogemos un alimento esa decisión tiene un impacto medioambiental”

Destaca también la “apuesta clara” por alimentos de origen vegetal, “que deberían formar parte básica de nuestra dieta” y celebra que “por fin” se tengan en cuenta criterios de sostenibilidad: “Creo que está muy bien encajado ese aspecto: ya no podemos alimentarnos sin ser conscientes de que cada vez que escogemos un alimento esa decisión tiene un impacto medioambiental”.

La legumbre, en la cumbre

El nutricionista recalca que es el punto que tiene “más implicación de sostenibilidad”, cuando “en clave nacional es complicado dar ese mensaje”: “Somos un país que toma 3 kilos de legumbre al año [por persona] y 55 de carne. Intentar darle la vuelta está claro que no lo vamos a conseguir, y que los consumos van a seguir siendo esos, pero recomendarlo sí que es lo coherente. Esa es muy buena recomendación base”.

“Aumentar su consumo va en favor de la salud y nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, que están a la orden del día”, apostilla Hernáez. La dietista da algunas ideas para abrir el abanico e ir más allá de las ensaladas y potajes de garbanzos, lentejas y alubias o el hummus para no aburrirse: “La soja ya está bastante disponible en España y en bastantes formatos. Se vende en conserva ya cocida o texturizada, o tipo tofu y tofus marinados”.

Sánchez llama la atención sobre el hecho de que la recomendación va “de cero a tres” en el caso de la carne, pero no es el único grupo en el que figura el cero: “Lo que contempla es ‘oye, pueden estar en tu dieta, pero que sepas que no son obligatorios’. Aquí sí que se ha ganado mucho rigor al incluir el cero. Las frutas y verduras no son negociables, los lácteos sí. Ese mensaje sí que es muy riguroso”.