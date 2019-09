Cómo calmar los nervios antes de hablar en público

1. Piensa que esos nervios son emoción

2. Céntrate en transmitir las ideas, no en quedar bien

3. No te obsesiones con cada palabra

Si te has preparado para hablar en público, no controles al pie de la letra lo que vas a decir, aconseja Sian Beilock, psicóloga y autora de Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right When You Have To. Al analizar a famosos “atragantándose” al dar discursos bajo presión, descubrió que incluso las personas más exitosas pueden dar un discurso por debajo de sus posibilidades si se atascan e intentan controlar cada mínimo detalle de su charla paso a paso.