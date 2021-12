Son muchas las personas extranjeras que han obtenido una titulación fuera de nuestro país, y que al llegar a España, se encuentran con que al no tener validez en territorio español, no pueden hacer uso de su título. Y, ¿de qué sirve tener un título si no sirve para ejercer? Exacto, de nada.

Esto se debe a que los títulos extranjeros tienen que ser homologados y validados para utilizarse en España, y este proceso es más complicado de lo que parece, provocando infinidad de dudas a causa del desconocimiento que existe al respecto. Pero, a pesar de ello, es totalmente obligatorio si se quiere utilizar para ejercer.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo homologar un título extranjero en España? Como hemos comentado, si se ha obtenido un título académico o profesional en un país extranjero y se quiere utilizar en territorio español a nivel profesional, debe superar un proceso de homologación.

Y, a continuación, te vamos a contar cómo hacerlo, pero, antes de ello, queremos destacar que para la homologación de un título extranjero es recomendable contar con asesoramiento profesional especializado, que pueda ayudarte a realizar la solicitud y a seguirte en todo el complejo trámite. Una de las empresas que lleva años prestando este tipo de asesoramiento es EISAF - Escuela de Posgrado que además de ofertar un amplia gama de programas de posgrado asiste en todo el trámite de homologación de títulos tanto sus estudiantes como titulados interesados unicamente en este servicio.

¿Cómo realizar la solicitud para homologar una titulación extranjera en España?

La homologación del título se llevará a cabo a través de la página web del Ministerio de Educación, que es el organismo encargado de realizar la solicitud, y que al mismo tiempo, validará o denegará el trámite de homologación.

Una vez en dicha web, hay que adjuntar la documentación correspondiente, que, al ser documentación extranjera, deberá ir acompañada de una copia compulsada y de una traducción jurídica. Esto es importante, ya que de lo contrario se producirá el rechazo instantáneo de la homologación.

Documentación necesaria para solicitar la homologación de un título extranjero:

Copia compulsada del título , cuya homologación se solicita o de la certificación acreditativa de su expedición y, en su caso, de la correspondiente traducción oficial.

Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para la obtención del título en España, en la que consten, entre otros extremos, la duración oficial, en años académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas y, en su caso, de la correspondiente traducción oficial.

Acreditación del pago de la tasa a través del formulario , totalmente necesario para este procedimiento .

Acreditación de la competencia lingüística necesaria para el ejercicio en España de la correspondiente profesión regulada.

Por otro lado, aquellos profesionales de la sanidad que posean un título con una antigüedad superior a 5 años deberán presentar un certificado de buena praxis, el cual tendrán que solicitar en el colegio oficial de su país de origen, ya que de lo contrario no podrán trabajar en la sanidad española.

Homologación de un título extranjero, necesario para la formación de posgrado online en España

Una de las principales razones para homologar un título es realizar una formación de posgrado online en España. Son muchas las personas extranjeras que han establecido su residencia en territorio español, y que tras superar una carrera universitaria en sus países de origen, deciden realizar un máster online en España.

Y, es necesario tener un título homologado para realizar cualquiera de las maestrías online en España, ya que de lo contrario, el título obtenido no tendrá ninguna validez, y por tanto, no permitirá realizar un máster oficial español.

Este título será indispensable para que la universidad en la que se solicita acceso a la formación realice una comprobación, y certificar que el nivel de los estudios del alumno extranjero es equivalente a la formación online que se va a realizar.

¿Qué títulos oficiales se pueden homologar en España?

En España se puede homologar cualquier título extranjero académico o profesional, siempre y cuando el título sea válido y la solicitud se realice de forma correcta. De hecho, la homologación será totalmente indispensable, especialmente para ciertos sectores.

Por otro lado, es importante no confundir la homologación con la equivalencia de un título, ya que aunque el proceso para ambas es muy similar, lo cierto es que la equivalencia no es válida para desempeñar un trabajo en España.

¿Cuánto cuesta homologar un título extranjero en España?

Aunque puede variar en función del título, para homologar un título extranjero hay que abonar la tasa ministerial. Dicho abono puede realizarse en un único pago, o fraccionado en diferentes pagos.

Totalmente obligatoria, el pago de la tasa es indispensable para homologar un título extranjero. Por suerte, a día de hoy, gracias a la posibilidad de pagarla de forma fraccionada, a pesar de ser una cantidad algo elevada, es accesible para todos aquellos que no estén en disposición de realizar dicho desembolso en una sola vez.

Ya lo sabes, si tienes un título académico o profesional obtenido en el extranjero, y quieres utilizarlo para ejercer en España, previamente deberás homologarlo para que sea válido en nuestro país.