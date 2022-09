Esto es lo que tienen que saber las personas que nunca han tenido un orgasmo

Si te preocupa tu incapacidad para llegar al orgasmo, también puedes buscar ayuda profesional.

“En primer lugar, acude a un especialista en medicina sexual para asegurarte de que no te ocurre nada físico: problemas hormonales, dolor pélvico, problemas en algún tejido...”, aconseja la terapeuta y educadora sexual Nicoletta Heidegger. “No son ginecólogos o urólogos normales, sino médicos con formación especializada en medicina sexual y funcionamiento sexual”.

Si no te diagnostican problemas médicos, el siguiente paso es acudir a un sexólogo o a un asesor sexual.

También hay una serie de aplicaciones, libros y otros recursos que pueden ser útiles. Heidegger recomienda Come as You Are y Becoming Cliterate, de Laurie Mintz. A Ligon le gusta Girls & Sex, de Peggy Orenstein.

“Con muchas otras actividades, como conducir o cambiar una rueda, aprendemos viendo tutoriales, leyendo o yendo a clase. No hay que avergonzarse de que esto no surja de forma natural. Puede que necesites práctica, ayuda, herramientas, educación y apoyo, y no hay absolutamente nada de malo en ello”, tranquiliza Heidegger.

También puede ser útil hablar con un psicólogo sobre cualquier mala experiencia sexual que hayas vivido en el pasado.

“Explícale cualquier vergüenza que sientas sobre el sexo”, aconseja Balestrieri. “La vergüenza es una experiencia inhibidora. Nos hace sentir pequeños e indignos, es una barrera enorme para el orgasmo”.