Coreografiar el sexo: cómo es el trabajo de coordinar las escenas más íntimas

El espectador goza pero, ¿y el actor? No son pocos los que han relatado sus terribles experiencias grabando escenas de sexo en series o películas. Una de las últimas fue Salma Hayek, que relató cómo había sido rodar con Antonio Banderas una “traumática” escena íntima en Desperado. No porque el malagueño se lo hiciera pasar mal, sino porque ella no tenía soltura, no estaba cómoda y la escena ni siquiera estaba guionizada.