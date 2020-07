Corinna asegura que Juan Carlos I le dio 65 millones de euros "por gratitud y por amor"

El diario El País ha publicado este domingo la declaración de Corinna Larsen, quien fuera amante del rey Juan Carlos I, ante el fiscal suizo Bernard Bertossa, en la que explicó el origen y los motivos por los que, según ella, el emérito le dio 65 millones de euros.

“Pienso que me ofreció ese dinero por gratitud y por amor. Era consciente de que había hecho mucho por él y que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad”, dijo Corinna, según indica El País.

Quien fuera amiga íntima de Juan Carlos de Borbón aseguró ante el fiscal que creía que el entonces rey de España “se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco”. ¿Qué le pasó? Según Corinna, esto: “En 2012 fui secuestrada por los servicios secretos españoles en mi apartamento”. El País afirma que el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negado este extremo.

Pero Corinna considera que hay otra razón por la que Juan Carlos le dio tal cantidad de dinero: “Que tenía todavía la esperanza de poder recuperarme”.

Larsen niega que el monarca quisiera deshacerse del dinero dándoselo a ella, aunque admite que su origen era “de una donación del rey Abdalá”. “No me explicaron la razón de esa donación, pero se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Medio. Juan Carlos I no me había hablado de esto previamente. Era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas”, indicó.

En su declaración, Larsen reconoció que el rey le hizo varios préstamos para comprarse casas en Londres y en Suiza. Por ejemplo, 1,5 millones de libras para una casa que costó 5,6 millones en la capital del Reino Unido y que tuvo que ser reformada por un coste de 4 millones.

También aportó el emérito 2,2 millones de francos para financiar la mitad del coste de una vivienda en la estación suiza de Villars-sur-Ollon. Corinna dijo haber devuelto “con intereses”.

El País da cuenta del entramado societario con el que se hacían estas compras. Según el rotativo, los fondos para estos dos préstamos procedían de dos sociedades distintas: Gulf Development Initiative y Siam Partner SA. El monarca habría transferido dinero a esta última empresa a través de otra sociedad más, Calden.

Hay que recordar que cuando se produjeron estos hechos, el rey Juan Carlos I todavía gozaba de inviolabilidad en España y que la Justicia sólo investigará lo acaecido a partir de junio de 2014, cuando el monarca abdicó en Felipe. El actual rey, de hecho, ha anunciado que renunciará al dinero que heredará de su padre tras conocer la existencia de una cuenta del emérito en Suiza.