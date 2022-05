Madres contra la criptosecta: “He perdido a mi hijo, me falta encadenarme ante el Ministerio”

Lucía Rodríguez se siente desesperada, “hecha polvo”, sola y “profundamente abandonada”. “Ya no sé qué hacer. Me falta encadenarme delante del Ministerio de Justicia”, dice, por teléfono. La mujer, que ha pedido utilizar un nombre ficticio, lleva algo más de un mes sin ver a su hijo, de 16 años. El chico, que hasta hace tres meses era “un adolescente normal”, se fue de casa el día que sus padres se negaron a seguir pagándole la suscripción mensual a IM Academy.

La Policía Nacional anunció el pasado 23 de marzo la desarticulación de esta supuesta empresa de formación en trading, al detener a ocho de sus cabecillas por estafa piramidal y prácticas sectarias. Los agentes llevaban un año investigándolos por captar a cientos de jóvenes con los que sacaban “grandes ganancias económicas tras formarles en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España” con criptomonedas.

El pasado 9 de abril, ya siendo investigada, IM Academy celebró un evento de captación de adeptos en Badalona, donde reunió a unos 9.000 jóvenes en el Palacio Municipal de Deportes . Lucía y otras decenas de padres afectados por esta ‘academia’ trataron de boicotear el acto, sin éxito. “Que un espacio municipal y público se alquile a esta gente me pareció el colmo de la aberración. Bochorno es poco”, critica la mujer.

En IM Academy supuestamente enseñan a los chicos a invertir y les prometen una vida de éxito y pocas preocupaciones por una formación de unos 150 euros al mes, que puede resultarles gratuita si traen a más suscriptores. El dinero de la red no viene tanto de las criptomonedas, sino de la captación de más chavales que van pagando su cuota, atrayendo a más gente y alimentando la cúspide de la pirámide.

Los captan en parques e institutos y los afianzan en eventos

Los ‘padres y madres coraje’ que denunciaron estas prácticas han pasado ahora a la acción para parar los pies a esta gente y tratar de sacar a sus hijos de la red. Escriben a los ayuntamientos, a los hoteles donde IM Academy celebra las reuniones, a las marcas que los promocionan o a quien haga falta para frenarlos. “Dentro de lo pequeños que nos sentimos, pedimos a los locales que no acojan esos eventos por un motivo puramente ético y de responsabilidad social”, explica Lucía Rodríguez. “Algunas veces tenemos éxito y otras no”.

Lucía cuenta que hace unas semanas vino a Madrid Alex Morton, “uno de los gurús” del grupo, y las familias afectadas lograron que el hotel Meliá de Plaza de Castilla no acogiera el evento. “Pero después se fueron al hotel Intercontinental, y ahí no lo conseguimos”, lamenta. Así que escribieron opiniones negativas en TripAdvisor “diciendo que nos parecía lamentable”. “El tipo este reunió a unos doscientos chavales y a cada uno le cobró 20 euros. Con 4.000 euros que sacó, supongo que le dio para pagar mil por el local y embolsarse él otros 3.000”, calcula la madre.

“Les lavan el cerebro”: así los alejan de familia y estudios

El hijo de Lucía se apuntó a los cursos de la academia, y desde entonces “todas las tardes se reunía con otros miembros a hacer lo que ellos llaman desarrollo personal, que en realidad es un lavado de cerebro”, sostiene la madre. “Ahí les dicen cosas del tipo: ‘Habrá mucha gente que no te entienda, tienes que alejarte de esa gente que te desvía de tus objetivos, el éxito está al alcance de tu mano pero te tienes que concentrar en ello, tienes que abandonar tus estudios porque te distraen de IM Academy’”, relata.

El marido de Lucía fue “el primero que dijo la palabra secta”. Su hijo “empezó a llegar cada día más tarde de estas reuniones y decía cosas como ‘el colegio no sirve para nada, la educación que te dan hoy está anticuada y no te prepara para el mundo de hoy’, ‘vosotros en realidad sois unos fracasados, trabajáis vendiendo vuestro tiempo a cambio de dinero’”, cuenta la madre.

“Dijo que por fin había visto su camino y todo se fue a la porra”

La familia llevaba un tiempo notándolo raro, pero fue el pasado diciembre cuando el chico les comunicó que no se iba a reincorporar a sus estudios después de las vacaciones de Navidad. Volvió a Sevilla, pero para meterse de lleno en IM Academy. Ahora sólo llama a sus padres “para pedirnos cosas, cuando necesita algo”.

“Parecerá muy heavy, pero a ver si se pone muy malito y tiene que venir a casa, mientras no le pase nada”

Últimamente están “un poco más en contacto” porque el chico ha cogido sarna y está “un poco acojonado”, dice su madre. “Le hemos ofrecido que venga a casa a tratarse bien, pero ahora mismo no quiere. Así que le hemos pagado un dermatólogo en Sevilla para que vaya”, cuenta. La mujer afirma que cogió la enfermedad en el macroevento de Barcelona del 9 de abril . “Es terrible, se contagiaron un montón”, dice.

En casa de Ángela están “desesperados”. “Te parecerá muy heavy, pero a ver si se pone muy malito y tiene que venir a casa, mientras no le pase nada”, pide la madre, que enseguida se disculpa por no saber “ni lo que digo ni lo que hago”. “Me estoy dejando la piel, pero veo que esto no sirve para llegar a los adolescentes”, lamenta.