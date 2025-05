La manifestación ultra de Moncloa, en 1 minuto; por Alán Barroso

Dicen que vivimos en la “dictadura sanchista” mientras se manifiestan con estas banderas delante de Moncloa. ¿Alguien me lo explica? Se quejan de una dictadura imaginaria mientras reivindican los símbolos de una dictadura real. Hasta sus canciones. Ahí estaban: los cuatro de siempre, frente a La Moncloa, con sus banderas del aguilucho, sus autobuses con la cara de Sánchez tuneada como si fuese Voldemort, y su eterno berrinche porque las urnas no les dan la razón. ¿Manifestaciones por la sanidad, la educación, la subida del salario mínimo o el derecho a la vivienda? No. Manifestaciones para llamar hijo de puta a Pedro Sánchez y poco más. Y mientras tanto en Valencia decenas de miles de personas manifestándose por las víctimas de la DANA, con más decencia, educación y legitimidad, pidiendo la dimisión de Mazón, un tipo al que los de estas banderas protegen.