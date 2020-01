¿Cuáles son los signos de una persona superdotada?

Aunque parece muy simple encontrar las características de un superdotado, a mí me parece que es un poco más complicado. Tiende a decirse que tienen un vocabulario muy amplio, pero yo considero que ese rasgo podría pertenecer a una división de la alta capacidad, donde se den categorías que dividan a las AACC (Altas Capacidades) en base a lo que pueden ser y son las personas, y no al contrario.

Su libro ¿Demasiado inteligente para ser feliz? habla sobre cómo ven el mundo los superdotados adultos. Es un libro maravilloso que recomiendo a todo aquel que esté interesado en las altas capacidades y que desee leer algo más que una lista de características. (Este libro realmente me hizo llorar en varios fragmentos. Sentí, por primera vez, que alguien me estaba leyendo la mente, que alguien realmente entendía qué ocurría en mi cabeza. Fue extraño y siniestro, pero acogedor).

“Es tan intenso lo que ocurre en mi cabeza que a veces tengo la sensación de que tengo un exceso de calor y de que algo va a fallar. Tengo la impresión de que puedo caer en un coma cerebral y me da miedo. Entonces intento no pensar, pero no soy capaz. Es como si fuera prisionero de mi cerebro.” (Esto es tan real que da miedo)

“Cuando estoy con los demás tengo la sensación de que hay un cristal, y que no estoy en contacto con ellos porque estoy detrás de ese cristal.” (Me da incluso miedo pensar que yo le dije exactamente eso a mi psicóloga antes de leer esto)

Y a pesar de lo evidente que podría resultar leyendo una lista de características, entiendo que muchos educadores no lo vean a simple vista. Cuando lo lees suena sumamente evidente, pero en el día a día es mucho más complicado. No sólo por ideas erróneas que pueden retrasar la identificación, sino porque muchos superdotados escoden sus capacidades para no destacar: para que no los tachen de “sabelotodo”, para no ser el punto de mira de los compañeros que podrían encontrar por dónde molestarles.