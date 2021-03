dani, la nueva promesa del pop español

Suelo hacer casi siempre la melodía y letra a la vez. Hay mucha gente que primero escribe la letra y luego la melodía o al revés, pero, yo cuando me pongo a componer lo suelo hacer todo en el mismo proceso. Cuando empiezo una idea y luego la dejo y la retomo en un par de días, me cuesta mucho que funcione lo que se me había ocurrido. Soy de hacer todo en el mismo día.

Tus letras son siempre muy sensibles, muy enfocadas a las emociones ¿utilizas tus canciones como forma de desahogarte?

Lo que me inspira para escribir mis canciones son cosas que me pasan, o no necesariamente a mi, sino también a personas que son muy cercanas a mí, que por lo tanto de una forma o de otra me veo involucrada en sus situaciones. Todas las cosas que pasan a mi alrededor al final son las que me inspiran para escribir o para expresar mis sentimientos.