Por qué los yogures Danone ya no tendrán fecha de caducidad

“Veo un yogur en una nevera y ya puede poner la fecha que quiera que yo me lo voy a comer”, defendió en 2013 el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete . Su frase causó un gran revuelo, pero el tiempo le da algo de razón.

Qué pasa si te comes un yogur fuera de fecha

Fecha de caducidad : Se indica en productos que son muy perecederos y con riesgo microbiológico, como carnes y pescados crudos y frescos, que duran pocos días y donde puede haber bacterias patógenas. Una vez pasa la fecha de caducidad, el producto no debe consumirse, ya que hay riesgos de que se encuentre en mal estado, estropeado y puede incluso ser peligroso por la presencia de bacterias patógenas.

Fecha de consumo preferente : Se aplica a productos bastante más duraderos y que son estables. Una vez pasada esta fecha pueden haber perdido parte de sus propiedades, como presentar un sabor algo rancio, tener menos aroma o que éste sea extraño, cambiar de textura, de color... pero no hay riesgo microbiológico.

Según la OCU , en el caso de los yogures no hay demasiado problema si se ingieren aunque se haya superado en unos días —recalcamos lo de unos días— la fecha de consumo preferente: “No pasa nada, puede aumentar algo su acidez, pero no es nada peligroso, ya que la leche es pasteurizada”.

Cada español desecha 77 kilos de comida al año

De hecho, lo hace de la mano de Too Good To Go, un movimiento de referencia en este sentido y que promueve el ‘Mira, Huele, Prueba’ a la hora de consumir alimentos, más que seguir la fecha a rajatabla.