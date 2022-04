De imitar estrellas a convertirse en ellas

Para contratar a Supremme Deluxe hay que contactar con Thinketers, una agencia de publicidad que lleva a famosos como Pilar Rubio o Alberto Chicote. Al igual que para contratar a Pupi Poisson o sus compañeras de Drag Race 1 hay que hablar con The Few. El formato de ATRESplayer está creando una nueva revolución en la forma de consumir la cultura drag, aunque sea de pago. A continuación, analizamos cómo se ha convertido este fenómeno en mainstream.

Chueca, la zona de confort

“Me siento ahora recogiendo los frutos de esa dedicación a mi profesión. Siempre he pensado que si soy buen artista no me podían limitar a existir solo en los locales de Chueca. Quería hacer teatro y muchas cosas más”. Nacha la Macha es, quizás, de las más mediáticas. Ha participado en programas como Ven a cenar conmigo, Sálvame o el Deluxe. Las cámaras también la entrevistan para hablar de Isabel Pantoja.