Desde siempre, presidentas

Este artículo también está disponible en catalán.

Tanto la extrema derecha, como el franquismo —en estos momentos, su versión más cruda y brutal lo encarna sobre todo Vox—, y en general la derecha han intentado siempre, por tierra, mar y aire, aniquilar los derechos de las mujeres, cercenar su libertad. En todos los ámbitos posibles y eso incluye, por supuesto, la lengua, lo que muestra su vital importancia y fuerza simbólica.

Así, el diputado franquista Iván Espinosa de los Monteros en la sesión de constitución de la Mesa del Congreso se refirió reiteradamente a la presidenta, Meritxell Batet, como «presidente» («Tenemos a una misma presidente» / «quiero felicitar a Meritxell Batet por su elección como presidente» / «la presidente de la mesa no ha sido capaz ni ha querido intervenir» / «la señora presidente ha hecho un alegato final precioso»).

La denomino así a propio intento, regodeándose y con voluntad de escarnecer a Batet —y por extensión, a todas las mujeres— cuando en realidad la existencia de la palabra «presidenta» en castellano está documentada desde hace siglos; concretamente desde 1495 (en catalán también hace años). No se trata de si la discusión es más o menos espinosa, es que está fuera de lugar.

Por un lado, y atendiendo al sexo de Batet, denominarla «presidente» en vez de «presidenta», constituye un intento de rebajar su condición femenina —y por extensión, la de todas las mujeres—; reducir el sexo femenino a una mera esencia, despojarla de sus derechos y logros; postular que para ocupar una presidencia tiene que dejar de ser mujer, abjurar de su sexo y «acceder» así a la condición masculina, una categoría superior.

(Es verdad que todavía —aunque cada vez menos— hay profesionales que prefieren ser denominadas en femenino. «Con lo que me ha costado ser ingeniero, sólo faltaría que me llamaran ‘ingeniera’»; «con lo que he tenido que estudiar para ser abogado, ahora no me haré denominar ‘abogada’»... Es decir, no me «rebajaré» refiriéndome a mí misma en femenino. Entiendo el motivo por el que perciben el femenino como una degradación y lo rechazan: vivimos en un mundo donde todo lo femenino es inferior, pero no comparto en ningún caso su estrategia para dignificarlo y dignificarse; al contrario, en mi opinión es una manera de perpetuar la pretendida inferioridad de su sexo; es una estrategia altamente debilitadora. Si piensan, además, que de este modo serán toleradas como ingenieros o abogados, por ejemplo a nivel salarial, a nivel profesional o incluso humano, lo tienen crudo; si creen que así conseguirán la neutralidad, van bien apañadas. En todo caso, Batet parece que no es partidaria de esta estrategia sino que muestra sin complejos, ya desde la denominación, un camino a otras mujeres, a tantas jóvenes y niñas; en este caso la posibilidad de ser presidentas.)

Por otro, si se aplicara la norma de la inversión, Espinosa de los Monteros debería denominar, por ejemplo, a un costurero como «señor (u hombre) costurera», puesto que «costurera» consta ya en el Diccionario de Autoridades de 1729, mientras que la forma masculina no consta hasta el diccionario de la Real Academia Española de 1780.

También debería denominar a un «hilandero» como «señor (u hombre) hilandera». El oficio femenino aparece ya en el Diccionario de Autoridades de 1734. Hasta casi cien años más tarde, en 1832, no se consigna el oficio en masculino en el diccionario de la Academia. En 1803 consta el masculino pero sólo para denominar el lugar donde las hilanderas trabajan..