El divorcio es contagioso. Este es el motivo

Tal vez no habría tenido el coraje de dejar a su pareja si no hubiera visto a sus amigas pasar por lo mismo y buscar esa salida, sostiene Samantha. “Verlas salir adelante después de un cambio tan grande en su vida me dio la confianza que necesitaba para abordar el problema. Antes tenía demasiado miedo. Había ignorado todas las señales de alarma. Mis amigas me ayudaron a darme cuenta de que no tenía por qué tener miedo”.