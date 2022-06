Por qué dormir con ventilador no es la mejor idea

Cuando hace calor, es difícil mantener la habitación fresca. Ante estas temperaturas, es más tentador que nunca recurrir al aire acondicionado o al ventilador.

Se ha hablado mucho de los peligros de dormir con el aire acondicionado puesto. Por eso mucha gente opta por ponerse el ventilador para dormir. Lo que muchos no saben es que los ventiladores también pueden tener consecuencias para la salud si no se utilizan correctamente. He aquí algunas explicaciones.