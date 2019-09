'El corazón de Sergio Ramos', o el documental inane que firmaría Vox

Ventajas de que no te guste el fútbol, de que no sientas los colores: un biopic sobre un jugador en principio no va a interesarte. Si ese jugador es Sergio Ramos, todo se complica más y tu curiosidad desciende a los infiernos. Pero te pones a ver la serie documental de Amazon Prime con la esperanza de encontrar alguna conclusión vital más allá del deporte o quizá una propuesta narrativa original… Esperas que de pronto desaparezca el cartón piedra y el personaje mediático y su pareja mediática trasmitan alguna verdad. Pero tras tres horas de tedio, lo que has visto ha sido una hagiografía. En nueve titulares.

1. “A mi la música me gusta mucho”

Sale Ramos tocando la guitarra un rato. Comenta con Pilar Rubio que irán a El Hormiguero. Salen con sus hijos en la habitación que tiene la dimensión de la provincia de Soria y dos zonas diferenciadas: una parte bajo el nombre de Read y otra bajo el nombre de Relax.

Tienen un piano. Pilar los anima a tocar juntos.

El episodio se llama ‘Música’.

2. “Para un jugador jugar por tu país es lo mas grande”

Sale un partido del Mundial (creo) en el que Inglaterra le marca tres goles a la selección española. Me aburro y me pongo a pensar que Zidane es muy atractivo y que el estilista de Ramos y el decorador de su casa quizá tuvieron una infancia difícil (lo que pienso de verdad es que es un hortera de bolera).

El futbolista habla de “alegría agridulce”.

El episodio se llama ‘Fútbol’.

3. “De niño solo pedía pelotas y espinilleras. Ni camiones ni nada de eso”

Habla la madre de Sergio, que se llama Paqui Ramos. Pienso que quizá comparten estilista. Sale con su marido, el padre, en una terraza en Sevilla: “Mira la época en la que estamos y la temperatura que hay”, comentan.

El episodio se llama ‘Raíces’.

4. “He escuchado que el clásico es el partido más visto del año”

Se lo dice Pilar en la cocina. Sergio responde que junto con el de la Champions. Declaraciones de Rubio: “Soy comunicadora”. Comenta a cámara que hace retos en El Hormiguero, que le gusta vivir en el caos y que ella y Sergio llevan siete años juntos. En otro capítulo aparece en una sesión de fotos de una campaña publicitaria. La estilista le pregunta por “esta cuarta ola feminista”. Pilar responde que la igualdad es lo más importante.

Sale un clásico en el que el Barça le gana al Madrid por cinco goles a uno.

El episodio se llama ‘Familia’.