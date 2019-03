Piqué defiende a los presos del procés tras el Madrid-Barça: "¿Se merecen ir a la cárcel 20 años? No es justo"

Gerard Piqué, uno de los más destacados en la victoria de este sábado del Barça en el Bernabéu ante el Real Madrid (0-1), volvió a hablar sobre el juicio del procés que se celebra desde hace unos días en el Tribunal Supremo.

El central culé considera que "no es justo" que pidan "20 años" de prisión a los encausados porque, asegura, "no es delito de rebelión".

"¿Se merecen ir a la cárcel 20 años por eso?", se ha preguntado cuestionado por este asunto en la 'zona mixta' del Bernabéu tras el partido. "No es delito de rebelión eso, no es delito de rebelión... bueno, es lo que se está juzgando pero no es justo, no es justo", agregó.

"Y es mi opinión", prosiguió el futbolista, quien afirma que sus afirmaciones no tienen "nada que ver con la independencia". "Aquí estamos hablando del futuro de unas personas que lo que hicieron no es para pasar 20 años en la cárcel, ni mucho menos", ha aseverado.

