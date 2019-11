El fiscal jefe de menores: "No detecto que los menores extranjeros cometan más delitos que los nacionales"

FADEL SENNA via Getty Images

FADEL SENNA via Getty Images Un joven marriquí deambula por el puerto de Ceuta, en una imagen de archivo.

El Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete, ha rechazado que exista una relación entre menores extranjeros y criminalidad. “Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras intervenir en el IV Congreso Interés Superior del Niño. Acogimiento familiar: hacia nuevos modelos, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y que se celebra desde este miércoles, 13 de noviembre, hasta el viernes 15.

Huete ha hecho hincapié en que las cifras de criminalidad relativas a menores “no son cifras muy relevantes”. Si bien, ha destacado que en este colectivo “cualquier acción puntual grave tiene una trascendencia mediática que genera sensación de inseguridad”. “El deber de información existe y el miedo se genera porque ese deber de información se ha cumplido”, ha manifestado.

Bomba de relojería

A su juicio, es en este contexto en el que se produce la criminalización de los menores extranjeros no acompañados (MENA), como recientemente ha sucedido barrio madrileño de Hortaleza, donde hay ubicado un centro de primera acogida. Ese centro, según ha asegurado Huete, “es una bomba de relojería desde hace tiempo”.

“La Comunidad de Madrid lo intentó paliar y mucho pero el flujo es tan elevado que la sobresaturación de gente lleva a esa situación: los educadores no pueden estar dando la atención que deberían porque no pueden y los menores no están en el centro”, ha afirmado.

Según el fiscal, “la presencia de dos o tres personas distintas -no tanto menores, sino distintas, ha agregado-” en el entorno social genera “intranquilidad”. “Y esa intranquilidad en cuanto hay un detonante, como el caso concreto de que a una señora le han dado un tirón de una cadena, pues provoca la reacción de linchar: ’vamos a criminalizarlos a todos porque son todo culpables”, ha explicado.