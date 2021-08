El orgasmo es un antidepresivo muy poderoso

¿Qué desencadena el orgasmo en nuestro cerebro para mejorar nuestra salud mental?

¿Más beneficioso en pareja?

¿Cada cuánto tiempo prescribirías el orgasmo?

No hay una frecuencia que sirva para todo el mundo. Tiene que ver con el deseo sexual de cada uno, de las necesidades, del momento de la vida, de la época del año... No se trata de buscar una cifra sino de conocerse a uno mismo, saber lo que necesitas y adaptarse a ello, y utilizar el orgasmo como un recurso más para mejorar nuestro estado de ánimo.

Pero cuando estamos de bajón nuestro deseo también se resiente...

¿Es un ‘medicamento’ a prescribir cuando pasamos una mala racha emocional?

¿Debe convertirse en una terapia obligatoria?

La idea no es convertirlo en una obligación. Cuando escuchas a la gente decir lo bueno que es el sexo y lo maravilloso que es tener orgasmos hay que pensar en la situación de cada uno. Si estoy enfermo o me acaba de dejar mi pareja, a lo mejor lo último que me apetece es acostarme con alguien o masturbarme. Hay que introducirlo desde el autocuidado.

¿Es un buen somnífero?

¿Los beneficios mentales del orgasmo son diferentes entre hombres y mujeres?

Hay personas a las que no les afecta especialmente, no le dan mayor importancia. Pero sí hay personas que sienten mucha frustración cuando no son capaces de llegar al orgasmo y les traumatiza saber que no pueden disfrutar de ese placer. Incluso si están en pareja, sienten que esa relación no funciona y se plantean dejarlo. Afecta al estado de ánimo, al vínculo con la pareja, a la autoestima... Afecta a todos los niveles.