El rey que rabió

Carlos Alejándrez "Otto"

Al final todos consiguen lo que desean. Yo quería un caballo, y, por mis pecados, me compré uno. Lo llamé Catorcedeabril, encargué una chaquetilla para el jockey (que, obviamente no era yo) con mis colores, rojo, amarillo y morado, y llegué a soñar que entraba el primero en la Copa del Rey, uniendo en la fotografía de llegada la victoria y la paradoja. Lo cierto es que solo fue capaz de adelantar a su sombra en una carrera en la que corrió con el sol de frente, aunque yo ya había dejado mis esperanzas en una papelera el día que vi como el entrenador le tomaba el tiempo con un calendario. Aún más menesterosa era la situación de un jinete amateur, dueñode su propio caballo (un rucio de saldo que le temía al poste de meta más que al capador) que, para cuadrar las cuentas, hacía extras como camarero en un hotel de lujo; hotel del que lo despidieron la noche en que llegó con el tiempo justo para cambiarse de chaquetilla, anudarse el mandil y pasear la primera bandeja que encontró. Chaparrete como era, y aún embriagado por el tercer puesto que había conseguido en la última carrera de la tarde, presentó, casi desde el subsuelo, la pitanza a una pareja de bigardos con tan buena planta como aire distendido. - ¿De qué son estas croquetas? –inquirió curvándose el curioso comensal. - Ni idea, tronco. He llegado tarde y no he podido leer el menú -respondió el chaval con tanta franqueza como poco resuello. Felipe VI y Letizia Ortiz, a los que no había reconocido, tras un parpadeo de asombro, rieron con naturalidad, sin azoramiento, y la fiesta continuó. A quien no le hizo gracia la respuesta fue al metre, que no solo lo despidió para los restos, sino que se permitió la desfachatez, así me lo contó mi colega, de llamar a su madre para censurarle por la mala educación que había dado a su hijo.

Este pingüino, metre y “policía de salón”, no es más que uno de los muchos lacayos que aún se pasean por las avenidas exigiendo, en los demás, la cabeza gacha del siervo de la gleba. Lameculos de la monarquía que suspiran por el orden antiguo, anterior a cualquier época de la razón, sin comprender que la institución no puede vivir de espaldas a la idea de ciudadanía que la Revolución Francesa imprimió en los pasquines (idea que trajo de cabeza a los reyes hasta que la perdieron). Impresentables incapaces de vislumbrar que cada privilegio desaforado con el que pretenden vestirla no hace sino romper el precario equilibrio en el que se sostiene desde su restauración (en una famosa entrevista al añorado Adolfo Suárez, éste reconoció que el inevitable referéndum se evitó al comprobar que estaba perdido de antemano). Creo que a nadie se le escapa mi adscripción desde siempre a la causa de la República. Representó el futuro en dos ocasiones, un futuro que la barbarie no dudó en cercenar, y espero que pueda representarlo de nuevo y a no tardar mucho. Sin embargo, no he dudado en reconocer los méritos que tanto Juan Carlos como Felipe han acumulado en sus reinados. Lo que no es óbice para desear con firmeza que se aclaren las sombras que, una vez más, se ciernen sobre el periodo del hoy emérito. Y que se aclaren de verdad, no con los aforamientos sobrevenidos que pretenden los mayordomos histéricos. Si hubo cobro irregular de comisiones, conózcase y actúese. Si hubo blanqueo de capitales, terminen estos en las arcas públicas, que, ahora más que nunca, como el cepillo de las parroquias pobres, necesitan hasta la calderilla. Nada digo de sus hazañas como follador, su puntería con el rifle o la localidad que ocupa en los toros. Ante esos “privilegios” reconozco cierta envidia.

No sería mala broma que los reyes tuvieran un tercer vástago y que fuera varón.