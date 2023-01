El taxista del tenso encuentro con Ayuso se defiende de su foto con Pablo Iglesias y el Tesla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivió un momento de verdadero ‘tierra trágame’ cuando acudió este jueves a la sede de la Asociación Gremial del Auto-Taxi de Madrid para hablar con los representantes del sector. En contra de lo que ella se esperaba, la dirigente popular recibió la protesta de algunos taxistas que le esperaban a sus puertas. ″¿Cuánto tiempo va a tardar en arruinarnos a los taxistas? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir compitiendo con las VTC? Señora Ayuso, los taxistas estamos en desigualdad de condiciones”, le dijo a la cara Julián, uno de ellos.

Esto es lo que pensamos los taxistas sobre tí, Isabel https://t.co/mVdgj8cry5 pic.twitter.com/kkp0Ncau3o — Taxi Project 🚖🇪🇺 (@TaxiProjectEU) December 29, 2022

La líder madrileña se vio sorprendida por esta interpelación en plena calle y se defendió como pudo. “Iba a presentar una regulación que no me han dejado aprobar”, respondió al trabajador. “Sí, pero una regulación que va contra el taxi más todavía. Porque los taxistas no queremos trabajar las 24 horas al día, queremos conciliación familiar”, le replicó el taxista, justo antes de que Ayuso continuara junto a los miembros de su equipo y entrara en las instalaciones de la asociación.

Unas horas después de este encuentro, Julián sigue defendiendo la postura que adoptó frente a la presidenta madrileña. En una conversación telefónica con El HuffPost, el taxista ha criticado que Ayuso intente equiparar las condiciones del taxi con las de los VTC a través de un nuevo reglamento que incluye, entre otras medidas, la posibilidad de trabajar 24 horas y la suspensión del día de descanso obligatorio. ”(Ayuso) no tiene ni puta idea sobre el taxi. Que se meta en sus labores. Nosotros ya estamos regulados”, ha explicado el profesional en una conversación teléfono a El HuffPost.

A raíz de su tenso encuentro con la presidenta madrileña, algún medio de comunicación ha identificado a Julián como un simpatizante de Podemos que tiene fotos con Pablo Iglesias y Manuela Carmena, además de acusarle de presumir en redes sociales de un alto nivel de vida. Al respecto, Julián admite que Podemos es un partido que le “hace gracia”, pero no es militante. “Yo tengo un primo que es facha y tiene fotos con Sánchez e Iglesias. Porque me saque una foto con Iglesias no quiere decir que sea de Podemos. Mi única vinculación con el partido tuvo lugar al principio, ya que participé en la formación de los círculos morados. Pero nada más”, asegura.

También niega tener un alto tren de vida o un Tesla de 60.000 euros. “Yo tengo un tesla que me ha costado 42.000 y lo he pagado a base de mucho esfuerzo y de ayuda de mi familia. Mis cuentas del banco están a disposición de Hacienda. Yo voy al mercado Maravillas para ahorrarme algo y vivo muy sencillamente porque mi sueldo es de entre 1.500 y 2.000 euros al mes”, asegura.

De hecho, Julián se enorgullece de sólo haber llevado ante Ayuso la voz de “muchos taxistas”. “Mis compañeros me dicen que lo he hecho muy bien. Las VTC no pueden trabajar con el mismo sistema del taxi”, dice. Y concluye asegurando que su bandera no es la de Podemos, “sino la del taxi y la de España”.