Elena Huelva publica una nueva imagen y detalla cómo se encuentra: "Días muy difíciles"

El estado de salud de Elena Huelva sigue preocupando a todos sus seguidores. La famosa influencer sevillana vive uno de sus peores momentos a consecuencia del cáncer que padece. Este lunes por la tarde, justo después de poder disfrutar de la Navidad en casa y junto a su familia, la joven de 21 años subía una story a su cuenta de Instagram con un simple y claro mensaje: “Os quiero”. Dos palabras que causaron la alarma entre sus conocidos dado que en los últimos días ella misma había informado de un agravamiento de su salud.

Este martes, la propia Elena Huelva ha publicado una nueva imagen para dar detalles de cómo se encuentra. “Hoy me he despertado no de la mejor forma. Es más, nada bien, Un muy susto. Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más. Pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, ha escrito junto a imagen de sus manos entrelazadas con las de tres de sus familiares.

Unas horas antes, el padre de Elena mandaba un mensaje de ánimo a su hija. “Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, no te suelto la manita. Nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay más buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero”, escribía junto a una foto también agarrando de la mano a su niña.

Hablar del cáncer en Instagram

Elena lleva casi cuatro años plantando cara al cáncer. A los16 le fue diagnosticado un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. La primera señal de esta enfermedad se le presentó cuando aún era menor de edad en su pelvis, momento desde el que comenzó tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Consciente de que puede convertirse en un referente para visibilizar la enfermedad, la joven utiliza su perfil de Instagram para mostrar su día a día y lanzar un mensaje de apoyo a través de su lema: “Mis ganas, ganan”. Ya suma más de 806.000 seguidores, entre los que se encuentran personajes destacados como Sara Carbonero, Manuel Carrasco, Aitana y Ana Obregón, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo y estar a su lado.

Recientemente, ha publicado un libro donde da cuenta de su enfermedad y ha creado su propio baby pelón junto a la Fundación Juegaterapia, que apoya la lucha contra el cáncer infantil. Desde esta ONG, se donan consolas, se decoran jardines, decoran los hospitales y muchas más iniciativas.