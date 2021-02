Emociones que fortalecen tu sistema inmune

Hasta ese momento tú te sentías estupendamente, pero le has dado toda la credibilidad a esas palabras, no has estudiado si tienen algún argumento sólido o no, e inmediatamente una cascada de imágenes dramáticas pasan delante de ti: una enfermedad como la que tuvo ese familiar que se fue en cuestión de semanas, hospitales abarrotados, tratamientos dolorosos, la orfandad de tus hijos… Todo por unas palabras a las que has permitido entrar en tu interior sin filtrar.