En la idea de acabar con las cotorras "prevalece el instinto de caza, la voluntad de hacer de la ciudad un coto"

Camilo Schettini via Getty Images Una pareja de cotorras.

Los medios están haciéndose eco esta semana del controvertido plan del Ayuntamiento de Madrid para acabar con 12.000 cotorras argentinas. La medida se anuncia tras un tiempo aplicando métodos éticos que resultan insuficientes, a juicio del consistorio, de nuevo color político, planteando como necesario el control radical de esta población de aves por constituir una supuesta amenaza a la biodiversidad, entre otras cuestiones, como su cotorreo o el gran tamaño de sus nidos.

Una polémica decisión contra la que se alzan voces expertas que tachan de erróneo el planteamiento, además de considerar su erradicación ineficaz y subrayar el respeto por las aves como un valor en sí mismo. Entre esas voces críticas se encuentra la de Emma Infante, doctora en Bioética y Derecho Animal en la Universidad de Barcelona, cuya investigación versó sobre la legitimidad o ilegitimidad de matar animales convivientes, quien no duda en condenar duramente la decisión de erradicarlas. Por contra, aboga por un análisis riguroso del problema, pues solo así, opina, de ser necesario, se debería aplicar un tratamiento integral del mismo para controlar adecuadamente la población de estos animales que prosperaron en jardines de ciudades españolas y de otros países europeos tras ser importados como mascotas en su día.

En las antípodas de los enfoques que las ven como una amenaza per se, Infante puntualiza que el concepto de invasión aplicado a las especies y el ecosistema en general está vacío de significado y demasiado a menudo deriva en un malintencionado uso del término ‘invasor’ con fines alarmistas. A su juicio, “la llegada de una nueva especie no es un problema en sí mismo. No debe olvidarse que todas las especies existentes hoy en día han sido ’invasoras”.