¿Es mejor publicar con una editorial o autopublicar?

El mundo editorial está cambiando. La literatura digital ha conseguido que la forma de leer nuestros libros favoritos evolucione y favorezca el modo de hacerlo. Un libro de papel siempre tiene un no se qué que enamora; tocar sus páginas, olerlo… incluso es un elemento decorativo fabuloso. Pero la versatilidad y comodidad que ofrece un libro digital es increíble; puedes tener todos los que quieras en un mismo dispositivo, son más económicos sin restar la calidad de la obra y tienes facilidades como aumentar la letra para leer mejor. No hay por qué elegir entre una forma u otra, ¡las dos son buenísimas! Lo mejor es combinarlo.

En el mundo editorial pasa algo parecido, ¿qué es mejor para un escritor publicar con una gran editorial o autopublicar? Para responder a esta pregunta quiero contarte mi experiencia y la de autores que combinan ambas formas de publicar.

Soy Daniel de la Peña, después de publicar con muy mala experiencia con editoriales pequeñas, que ni me pagaban los derechos de autor ni apostaban por mi obra, publiqué en papel Triunfadoras 2.0 y Quiérete Mucho con Oberon (Anaya). La repercusión fue brutal y dentro del sector literario me dio nombre. Aprendí mucho. A finales de este mes, Quiérete Mucho se publicará en digital y me hace mucha ilusión. Soy un autor que vende en digital. Más tarde, publiqué Esta noche mando yo con Selecta (Penguin Random House), una comedía romántica que ha funcionado muy bien y el año pasado fue uno de los libros más vendidos del sello. Después, he publicado varios libros con Selecta, entre ellos; Karma, ¿por qué me odias? o este mes publicaré Menos peros y más te quieros. Estoy muy contento con Selecta, me cuidan, diseñan las fabulosas portadas, te posicionan y... ¡mi editora Lola es la mejor! Da gusto cuando un equipo te apoya y se vuelva en tu obra.

Este año he decidido probar la autopublicación. Me lo habían recomendado compañeros y también para aumentar mis ingresos. Publiqué en mayo la comedia romántica con suspense Cena de amigas. El resultado ha sido brutal; las ventas han acompañado, ¡llegué a estar el número dos en novedades de humor! Y la interacción con los lectores fue de vértigo. Mucha gente me escribía para decirme que había leído el libro y que le había encantado. Con los demás libros también me había pasado, pero con este era casi a diario. El alcance en Amazon es muy grande. En nada, autopublicaré otro libro entrevistando a los escritores de romántica más importantes del país como Megan Maxwell, Blue Jeans, Cristina Prada o Nieves Hidalgo… Mi conclusión es la misma que la literatura digital o la tradicional, ¡juntas suman fuerzas! Las dos formas de publicar son una opción ideal para el escritor y se pueden combinar perfectamente.