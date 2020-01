Estos alimentos pueden cambiar el color de tu caca

TANIA BONDAR VIA GETTY IMAGES

A veces, un color extraño en tus deposiciones puede indicar un problema de salud, y más si va acompañado de otros síntomas. Pero es importante recordar que muchas veces la comida es la causante de una caca rara (y que no hay por qué asustarse).

Hay una escena increíble de la serie Portlandia que describe demasiado bien lo que pasa cuando ves rojo en la taza del váter y, en un momento de pánico, olvidas que has comido algo con remolacha.

La próxima vez que veas algo ligeramente irregular en el váter, antes de preocuparte piensa si has consumido algunos de los alimentos que se enumeran a continuación.

RODRIGO ZUÑIGA/EYEEM VIA GETTY IMAGES

La remolacha contiene betalaínas, que es lo que les da esa tonalidad. Aunque el proceso digestivo descompone la mayoría de químicos de modo que pierden su color, la betalaína se procesa de forma diferente según las personas. Puede que tu caca (¡y tu pis!) adquieran (o no) ese tono rojo después de un festín de remolacha.

Si es así, no hay por qué darle importancia. Pero si en los últimos días no has comido remolacha o alguno de los alimentos de esta lista, puede que sea sangre. En ese caso, lo mejor es consultarlo con tu médico.