La explicación real al fallo histórico de esta imagen de 'El Cid'

Este es Jaime Lorente como Rodrigo Díaz de Vivar. Amazon Prime Video distribuyó este miércoles las primeras cuatro imágenes de la serie El Cid, la producción sobre la vida del líder militar castellano, y la polémica no ha tardado en llegar. El motivo es la espada que porta el actor en esta foto, por la que acusan a la plataforma de un monumental fallo histórico.

No es ni Tizona ni Colada, es La Joyosa, o también conocida como la espada de Carlomagno , apuntan algunos usuarios de Twitter en sus críticas, y adjuntan la foto del arma expuesta en el Museo Louvre de París .

Y no, no lo es —basta comparar la empuñadura con la de cualquiera de estas imágenes— pero tampoco es un fallo, según explica a El HuffPost Luis Arranz, creador de la serie de Zebra Producciones .

Arranz asegura que la espada no es el arma de Carlomagno —“es la espada de un infantón, de un tipo que no ha llegado a ser noble”—, aunque no niega que pueda haber cierta similitud porque “todas las espadas medievales tienen un aire de familia”. “Pero ésta es más burda y hosca y La Joyosa es más delgada e incluso tiene más oro”, apunta.