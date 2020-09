7 formas de apoyar a los profesores de tus hijos en un curso escolar sin precedentes

“Se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en los pequeños gestos que tienen los pequeños con sus profesores”, afirma Lee Scott, presidenta del consejo educativo de su centro. “Los profesores piensan: la situación me da miedo, pero quiero mucho a estos niños, me encanta lo que hago y disfruto viendo sus caritas sonrientes. Y si encima notas que agradecen tu esfuerzo, mejor que mejor. Ahora más que nunca”.