Todo lo que te está diciendo tu perro cada vez que mueve la cabeza

Las orejas: hacia arriba o pegadas a la cabeza

La importancia y el movimiento de las orejas dependen mucho de la raza del animal: no es lo mismo un cocker con orejas largas que un labrador o un bulldog, que tienen las orejas caídas o puntiagudas. Los perros que tienen las orejas largas y caídas no las mueven de forma tan llamativa como los de otras razas. Sí hace el gesto el músculo de las orejas ( el pabellón auricular ), de ahí que haya que fijarse en él.

La boca: abierta o cerrada

Aunque los perros no hablen, sí que dicen mucho por su boca. Y no necesariamente ladrando. La forma de abrirla, si enseñan los dientes o no o si sacan o no la lengua les sirve para expresar su estado de ánimo.