Ginés García Millán: "Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho"

Ginés García Millán, conocido actor murciano que encarnó a Álvaro en 'Periodistas' o Adolfo Suárez en el biopic 'El presidente', entre otros papeles, responde a las preguntas de Mariola Cubells en '¿Y tú qué miras?' sobre aquello a lo que el actor ha dedicado gran parte de su carrera: la televisión y el cine.