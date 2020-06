Gonzalo Caballero: “Feijóo es un Gallardón”

Feijóo juega un papel de cinismo, intenta trasladar una imagen distinta de lo que es. Feijóo es un Gallardón, que aprueba políticas de recortes y privatizaciones en Galicia, tiene un perfil conservador heredero de Romay Beccaría y entró en la primera línea política de la mano del Gobierno de Aznar, pero intenta trasladar algo distinto a lo de Casado. En el fondo, Casado y Feijóo son el mismo Partido Popular, han optado por una estrategia de confrontación y de irresponsabilidad. Esa ha sido la línea de Feijóo durante esta crisis, bendijo los pactos del PP con Vox en Andalucía, dijo que cualquier los podría firmar. En esta crisis ha mantenido una línea de tensión permanente con Pedro Sánchez, que se evidenció cuando pidió que no se prorrogase el estado de alarma. Menos mal que el Gobierno no le hizo caso porque se hubiera tambaleado todo el proceso de desescalada.

Nosotros de la ultraderecha no queremos saber nada. Tienen un discurso populista, xenófobo e irresponsable que no genera nada positivo. Estamos preocupados por el hecho de que se intente entrar en el Parlamento de Galicia, Abascal ya ha estado cuatro jornadas de precampaña. Somos conscientes de que el PP y Vox están dispuestos a aliarse para gobernar Galicia conjuntamente si necesitaran sus votos.

Soy un socialista comprometido, nunca oculto mis siglas, sino que las defiendo. El Gobierno de España ha construido un escudo protector que permite que una crisis económica tan abrupta no esté generando una crisis social de las dimensiones que se generarían sin esas medidas. Frente a esto está un PP que ha optado por la irresponsabilidad y por la confrontación porque no asume el resultado de las elecciones del año pasado. En esa línea de acoso y derribo que plantea Casado, Feijóo es un peón más, que ha mantenido también esa estrategia de ataque y desestabilización del Ejecutivo de España con un alto nivel de irresponsabilidad. Desde luego, pediremos el voto a todos los que el año pasado apoyaron a Pedro Sánchez para que opten en Galicia por el PSOE.

Todas las fuerzas progresistas son aliadas en el proceso de cambio, pero lo cierto es que en las elecciones generales del año pasado el nivel de apoyo al BNG en Galicia fue análogo al de Vox, con una diferencia de 5.000 votos. El PSOE superó los 400.000 electores en esos comicios. La realidad de Galicia es que el PSOE tiene una amplia conexión con la ciudadanía y nosotros no somos nacionalistas sino galleguistas, no somos rupturistas sino reformistas. Tendemos puentes con todos los aliados que quieren escribir una página de progreso cada uno desde su ámbito. La derecha intenta potenciar la imagen de división pero lo cierto es que el problema para Galicia sería un Gobierno del PP con Vox.

El gran drama que se ha vivido es el de las residencias, que es una competencia autonómica. ¿Qué modelo plantea?

Gracias al confinamiento decretado por el Gobierno de España y el hecho de que el virus llegara a Galicia con quince días de decalaje respecto a otras autonomías, el virus circuló en la comunidad mucho menos que en otras partes. Se estima que la circulación estuvo entre el 1,5% y el 2,1% de la población. Los mayores focos fueron en las residencias de mayores y en los profesionales de la Sanidad, donde la Xunta tiene competencias propias. El Gobierno del PP en Galicia no tuvo capacidad de anticipación de la crisis a pesar de lo que dice Feijóo ni tomó medidas a la altura de las circunstancias para paliar los efectos de la crisis. En ese sentido, el tema de las residencias es evidente. Aquí ya el Consello de Contas advirtió hace dos años de que la Xunta no exigía el cumplimiento de las normas y los protocolos en las residencias. El 45% de los fallecidos en Galicia fueron mayores en residencias, según los datos oficiales. A Feijóo le pedimos que interviniese las residencias, que desde el primer momento dotase de personal de apoyo a los centros con complicaciones. Ha escapado de sus responsabilidades en materia de residencias a lo largo de toda esta crisis. Somos conscientes de que su escapada hacia adelante es convocar elecciones inmediatamente para no tener que dar cuentas de su gestión en el debilitamiento del sistema sanitario durante once años e incluso llegó a cesar a una jefa de servicio del hospital de Vigo porque a finales de marzo utilizaba mascarillas. Y en las residencias de mayores ha tenido un nivel de connivencia muy grande con empresas de geriátricos que tienen una amplia gama de negocios.

¿El futuro de las residencias pasaría por haber más públicas? ¿Cómo sería?

Tenemos que trabajar en varias líneas. Con carácter inmediato, hay que generar en Galicia dos mil plazas en residencias públicas de mayores en esta legislatura. Hay que apostar por un nuevo modelo residencial en el cual primen las garantías sanitarias y se construyan espacios sociosanitarios. Y fortalecer la atención al domicilio y el respaldo a opciones de vida que no siempre implique estar en residencias. Para eso es imprescindible crear más centros de día.