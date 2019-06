Hoy voy hacer un “Umbral”, voy hablaros de mi libro Guía para papás y mamás en apuros, de Vital Editores.

Mi libro recién publicado, trata de ser un plan de actuación para papás, mamás y educadores que en ocasiones se encuentran en dificultades en la educación diaria de sus menores. Desde la claridad, con un lenguaje fácil y útil.

Seguro que en alguna ocasión como padre, madre o educador te has plateado que estaría bien tener las claves más básicas para el bienestar psicológico de tus menores a tu cargo, sus necesidades de formación, y tu forma de educarles sana y eficazmente. El libro Guía para papás y mamás en apuros trata de ser un compendio completo, sujeto a la actualidad y basado en los últimos estudios científicos de psicología. En sus treinta y dos capítulos vas a tener un mapa que será útil seguir en el fascinante y complejo viaje que supone criar a tus hijos a lo largo de su vida. Mi objetivo principal al escribirlo es que sea para ti útil; por ello lo he hecho desde mi doble condición y experiencia de dieciséis años como padre y veintiocho como psicólogo.

Consideraciones para escribir el libro

Considero desde mi experiencia profesional que el problema más significativo en la actualidad es que los progenitores sobreprotegemos en exceso a nuestros hijos. Así hace que no produzcamos confianza en nuestros menores, ya que nosotros no expresamos con seguridad que confiamos que serán capaces de responsabilizarse de sus cosas. Ocurre entonces que los niños no llegan a tener una autoestima sana, no acaban de confiar en ellos mismos ya que sus padres, madres o educadores no lo hacen previamente.

De tal modo creo que el tener una autoestima sana y por tanto seguridad en sí mismos depende de que nuestros hijos sean capaces de enfrentar dificultades y no sean los padres, madres o educadores quienes se las resuelvan. El tener la actitud de afrontar las situaciones complicadas por uno mismo, aumentará el autoconcepto saludable, y ello hace que tengan confianza y seguridad.

Contenido del libro

Afronto en esta obra escrita, entre otros temas de máxima actualidad en la infancia y adolescencia, el bullying, la autoestima, los límites, la responsabilidad, el manejo de Internet y los smartphones, el Mindfulness para menores, la ansiedad y el estrés, el divorcio, las habilidades sociales, el TDAH, y la asertividad.

En el último capítulo antes de la parte final del libro hablo de los indicios que tienes que tener en cuenta para platearte llevar a tu hijo o hija menor al psicólogo. Insisto frecuentemente que, tanto para adultos como para los menores, para acudir a la consulta del psicólogo no es necesario única y exclusivamente estar mal sino pretender encontrarse mejor. Los profesionales de la psicología no solo intervenimos con personas que padecen trastornos psicopatológicos, también trabajamos cuando aun no teniendo un trastorno psicológico necesitas de herramientas que desde la ciencia del comportamiento sabemos que fomentan bienestar y que gestiones lo mejor posible el malestar.

Los menores habitualmente no manifiestan claramente de manera verbal su malestar. Sienten que no se encuentran bien, no entienden lo que les pasa, y así los progenitores o educadores debemos de ser capaces de reconocer los comportamientos que señalan que algo va mal. Encontraras que estas señales son perturbaciones en su conducta y rutinas diaria. Si observas que tu pequeño lo está pasando mal, está afligido, apático, que no disfruta como antes, incluso puede no querer salir de casa, ni estar con sus amigos, lo idóneo es solicitar ayuda profesional lo antes posible. De esta manera será oportuno comenzar cuanto antes para ofrecerle estrategias y herramientas para mejor acometer su malestar.

Los últimos siete capítulos te los dedico a ti como padre, madre o educador, en ello me centro en darte pautas de autocuidado con herramientas básicas para llevar a la práctica y mejorar tu bienestar. Y lo hago ya que los progenitores y educadores transmitimos aquello que hacemos, no lo que expresamos verbalmente que hay que hacer. Ten muy en cuenta que, si tú no te cuidas, no cuidarás adecuadamente.