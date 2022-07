Hacerse millonario con una sola operación no es invertir, es apostar

damircudic via Getty Images/iStockphoto

El mercado de las criptomonedas no se encuentra en uno de sus mejores momentos, con el bitcoin atascado en niveles un 70% inferiores a sus récords de noviembre. A pesar de ello, lo cierto es que el activo digital no pierde el interés para los inversores, que siguen viendo en las monedas virtuales un sector con oportunidades.

1. Las criptomonedas son proyectos

2. Invertir no es apostar

Por ello, aquellos nuevos inversores que esperen con una sola operación hacerse millonarios no están invirtiendo, sino apostando. Salvo que no haya ningún apego al dinero duramente conseguido trabajando o que tu capacidad económica lo permita, las criptomonedas no son tu mercado.