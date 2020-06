Once años entre una foto y otra. Algo ha cambiado y más de un millón de personas lo celebran. Son las que le han dado me gusta a este tuit que compara la campaña de verano de 2009 de Calvin Klein , con la modelo neerlandesa Doutzen Kroes , y la de este 2020, con la neoyorquina Jari Jones .

De lo que significa para ella y también de lo que significa para la comunidad LGTBI escribió la pasada semana en Instagram al presentar la campaña Proud in my Calvins , por la libertad del movimiento LGBTQ+, ante a sus más de 144.000 seguidores.

“¡Hay momentos que te ayudan a olvidar cuando el mundo te dijo NUNCA!... Hay estos momentos que te ayudan a sanar cuando la sociedad ha intentado golpearte una y otra vez... Hay momentos muy reales que te ayudan a sentirte afirmada incluso cuando no te ves a ti misma... He estado buscando toda mi vida esos momentos, me cansé de buscarlos... Entonces decidí crearlos. No para mí, sino para el próximo soñador, paria, maricón, trans, discapacitado, gordo, hermoso negro, pedazo de luz de las estrellas esperando su momento para brillar... Ha sido un gran honor y un placer sentirme más auténtica en imágenes actuales de un cuerpo que ha sido hostigado, han hecho sentir feo e indigno e incluso asesinado... Presento esta imagen, yo misma y todo lo que mi cuerpo representa para mi comunidad y mi familia elegida, con la esperanza de que se vean más claramente que nunca y se den cuenta de que son dignos de celebración, de compasión, de amor y gratitud... - Gracias a @ryanmcginleystudios y a la familia @calvinklein por una colaboración que esperamos sea un símbolo de esperanza y amor durante estos momentos. Los problemas de las negras trans sí importan”.