Jess Fabric (Viva Suecia): "El mundo cambia, lo inteligente es adaptarse y aprovechar YouTube"

El tema del like no lo tengo muy presente, me da un poco igual. Evidentemente si haces una publicación y cae en el olvido dices ’joder, esto no le ha gustado a nadie’. Pero en general no. Las redes sociales nos traen muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas, y hay muchísima artificialidad. La calidad de un texto no determina el número de me gusta. Tengo un amigo que publica en Anagrama, que es tremendamente ingenioso, y no recibe un aluvión de likes. Y luego hay un chico muy mono que pone una foto y le llueven. ¿Hasta qué punto recibo un like porque he escrito o porque he colgado esta foto o porque toco en tal banda? Creo que es importante ser consciente de eso.

A nadie, pretendía llegar a mí. Es verdad que en las redes sociales hay un punto de gustarle a los demás, de que se vean reflejados en tu historia, de que te escriban… Pero al que pretendía llegar sobre todo era a mí, era un manera de salvarme, de no pasar las horas muertas viendo una serie de Netflix que me había descargado en el iPad y decir: ‘He ido de Ourense a Murcia viendo una serie’. Con esto me descargo, cuento lo que quiero, lo publico, recibo un feedback de la gente, se genera un juego y me ayudaba muchísimo.

En los últimos años han sacado libro músicos como Santi Balmes, Rayden, Marwan, Mikel Izal, Xoel López… y ahora tú. ¿Temes las críticas por intrusismo?

Me dan mucho miedo, ya no sólo por ser otro músico que se mete a escritor. Me siento un intruso. Nunca habría pensado que esto se vería en papel, nunca me he sentido escritor ni pretendo serlo y con la música igual. Hay mucha gente que me puede decir: ‘Tú no eres músico. Yo he estado en el conservatorio superior y tú no tienes nada de eso’. Eso me genera una inseguridad tremenda. Al final no lo hago por nadie, lo hago por mí y si hay alguien que le interesa, que le gusta y que pasa un buen rato, por mí encantado. Pero tenía especial miedo a las críticas por el libro porque me enfrento solo a ella. En la banda somos cuatro y si hay una crítica somos cuatro apoyándonos; aquí estoy solo.

¿Cómo combates esas inseguridades de las que hablas?

Desnudándome. Escribo textos que ahora están en un libro en los que cuento el miedo y lo ridículo que siento cuando voy al gimnasio porque me siento fuera de lugar, donde cuento el miedo que siento porque estoy en la música y creo que no es mi sitio… Me han preguntado muchas veces si es un libro de autoayuda y sí es un libro de autoayuda para mí. Esto es: voy a mostrarme cómo soy. ¿Por qué no voy a decir que tengo miedo a quedarme calvo o que no me mola ser tan bajo? Lo soy y contarlo me ayuda. Si estás inseguro, dilo y ya está. Todos tenemos miedos y todos tenemos cosas que no nos gustan… A lo mejor me estoy equivocando y le estoy pegando una patada a la psicología, pero a mí me ayuda. Si eres capaz de soltarlo, te descargar y deja de ser un miedo. Ya lo has mostrado.