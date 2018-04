Murcia: la huerta del 'indie' español

Murcia lo está petando. No hay más que mirar el cartel de festivales como, por ejemplo, el San San Festival de Benicassim (Castellón), o el reciente Cooltural Fest de Almería, y ver que una cuarta parte de los grupos son de murcianos. Los más repetidos: Neuman, Viva Suecia, Second, Nunatak o Varry Brava. ¿Los motivos? Muchos locales, concursos, festivales, estilos de música diversos y una actividad cultural superior a la de otras muchas regiones.

"Granada es como Seattle, Murcia es como California". Con esa comparativa resume Paco Román, de la banda Neuman, la escena de la música alternativa en España. Hablamos con él y con otros de los grupos de la Región que más suenan ahora mismo para que nos expliquen dónde surgió la 'movida murciana' y qué tienen los grupos de la zona para arrasar de esta manera.

Lo primero que destacan es que este no es un movimiento nuevo. Murcia siempre ha sido una ciudad con gran actividad cultural y musical. "No solo de bandas de pop, sino también cantautores o grupos de heavy... No tantas quizás que se vieran a nivel nacional como ahora, pero sí que es una ciudad que ha tenido muchas bandas siempre", cuenta Óscar, vocalista y compositor de Varry Brava.

Varry Brava

Uno de los grupos precursores de esta movida musical fue Farmacia de Guardia, un grupo de punk rock de los 80 que dio el salto a la Movida madrileña teloneando a Nacha Pop el 11 de marzo de 1981 en un concierto en el Moderno Cine Martínez de El Espinardo (Murcia) después de ganar la segunda edición del certamen Murcia Rock. A partir de ahí, grabaron dos trabajos de estudio: el primero bajo el sello DRO y el segundo, con Subterfuge. Para Sean Frutos, cantante de Second, este grupo les sirvió como referente de lo alternativo.

Tanto Óscar, como Sean, Paco, Adrián de Nunatak y Rafa de Viva Suecia los conocen. Pero si hay que hablar de un grupo murciano que haya marcado a nivel nacional, ese es M-Clan. Al grupo compuesto en la actualidad por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez le debemos temas tan recordados como Carolina o Sopa fría. A pesar de estos hits comerciales, en sus primeros años bebían del rock sureño y el soul que en los 90 inundaba la escena murciana.

Los nuevos grupos de la zona nada tienen que ver con su estilo, pero la mayoría de ellos aseguran tener a Tarque y compañía como referentes. "Hemos coincidido poco y por edad están más lejos de nosotros, pero me gustaría colaborar con ellos porque cuando éramos críos los veíamos en la tele", cuenta el vocalista de Varry Brava, que coincide en esto con Rafa, cantante y guitarrista de Viva Suecia, quien se atreve a calificar a Tarque como "una de las mejores voces del rock español".

Locales, festivales y concursos: el caldo de cultivo idóneo

Algo en lo que también están de acuerdo todos estos artistas es que la cantidad de locales en Murcia, el precio de alquiler de los mismos facilita que los jóvenes se animen a tocar y a formar grupos. "Hay varias naves con locales de ensayo y siempre están llenas, vayas a la hora que vayas de chavales más jovencillos y de gente más adulta", cuenta Óscar.

Adrián de Nunatak cuenta que desde se trasladaron a Murcia capital [son de Cartagena] han pasado por cuatro locales. "Para la ciudad que es, es una locura", recalca el vocalista, quien asegura que el precio es mucho más barato que en la capital. De hecho, si comparamos las salas de ensayo murcianas y las madrileñas encontramos una diferencia de hasta 12 euros al día.

Otro factor a tener en cuenta por los jóvenes murcianos es la posibilidad de presentarse a concursos, dentro de festivales como el WAM, o convocados por los ayuntamientos. "Había un concurso en el SOS 4.8 que si ganabas podías tocar allí. El premio eran 1.000 o 1.500 euros y además podías tocar dentro del festival. Era una motivación enorme", cuenta Óscar de Varry Brava, quienes ganaron uno de los concursos más veteranos de la Región: el CreaMurcia (anterior CreaJoven). Sin embargo, estos certámenes tienen algunas condiciones excluyentes como ser residentes en la ciudad en cuestión, por lo que los componentes de Nunatak no pudieron participar nunca, ya que eran de Cartagena.

El premio más que el económico —que ronda los 1.500 euros para los primeros premios en la mayoría de ellos— es la satisfacción de compartir escenario con grupos a los que admiran o poder grabar sus proyectos.

Pero esta no es la única labor que han hecho los festivales de la zona. La existencia de seis festivales en la Región hace, según Sean, la gente vaya a la zona y "se sorprenda" de lo que esconde Murcia.

Nunatak durante un concierto en el Teatro Circo de Murcia.

Desde el rock a la electrónica

Como decía Paco Román, la California español no acoge solo rock o indie. Una de las virtudes que le ven los líderes de las distintas bandas es esa: la variedad musical de la Región.

"Cada grupo es de su padre y de su madre. Coges, por ejemplo, Perro, Second, Neuman, Viva Suecia, Varry Brava y cada uno es diferente. Es un sitio chiquitito con mucha diversidad musical", cuenta Paco, aunque recalca que hay algunos nexos de unión, por ejemplo, entre su grupo Neuman y Viva Suecia, de los que ha producido sus dos primeros trabajos.

Los grupos jóvenes como pueden ser Poolshake o Jump to the Moon no toman referencias artísticas de nombres locales, pero sí que lo hacen a nivel de marketing o de logística. "Por ejemplo, cuando compartes sala de ensayo y te acercas a preguntar a ver cómo has puesto la pedalera. Ese tipo de cosas o ver dónde ha tocado uno y otro y moverte por ahí son las que tienen en cuenta", cuenta Adrián de Nunatak, quien cuenta que en estos locales se mezclan gente adulta y joven: "Hay bandas jóvenes que las vemos y decimos: 'Esto en cuanto salga fuera lo va a petar".

A Sean Frutos le gusta que haya tanta gente joven tocando en la zona, aunque les ponga las cosas "más difíciles" a los que llevan más años: "Me gusta mucho ver que esta gente con 20 años haga música y la haga bien".

La Yesería como epicentro del movimiento

"En La Yesería es donde de verdad se crea la escena musical", cuenta el vocalista de Second, que recuerda que en ese local situado en el centro de la ciudad se encontró con artistas de referencia para él como Juan Antonio Ross.

En este local es común que se presenten discos y que actúen tanto grupos murcianos como nacionales. Pero para cualquiera que pase por allí, lo más común será que encuentres algún componente de algún grupo murciano e incluso productores o técnicos de sonido. "Allí vamos todos hablando, conociéndonos y aprendiendo", detalla Sean.

Para Rafa, este local es "el centro neurálgico del indie murciano", allí siguen acudiendo los fines de semana y se dan cita con el resto de bandas como Varry Brava, Perro, Nunatak o Second. De hecho, Óscar de Varry Brava cuenta que, antes de empezar a tocar con la banda, se encontraba a Sean Frutos allí: "Recuerdo que coincidíamos con la gente de Second, los veías ahí, que era gente que se dedicaba a eso a nivel profesional".

Neuman

En La Yesería o en Salas como la 12 y Medio, una de las que forma parte del circuito de grupos indie nacionales junto a otras como El Teatro Circo, se gesta también ese buen rollo que se transmite entre ellos y que se llevan al camerino de los festivales y salas de conciertos de toda España. Entre ellos, los componentes de estas cuatro bandas, son muy amigos. "No es por quedar bien es que siempre ha habido muy buen rollo", bromea Óscar, quien cuenta que incluso se echan unas cervezas juntos cuando coinciden en el backstage.

De cara al futuro, ninguno cree que esta fábrica de grupos murciana vaya a parar a corto plazo. "Que se hable más o menos es temporal, pero seguiremos allí dando guerra y dando que hablar", cuenta Rafa, quien confiesa que ni él ni el resto de miembros de Viva Suecia se mudarían a Madrid. "Los murcianos somos muy murcianos, estamos muy orgullosos de serlo y somos famosos por hacer alarde de ello".