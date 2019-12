foxline via Getty Images

En ese camino de búsqueda de la felicidad se presentan problemas que afectan el bienestar emocional, aparecen sentimientos como la tristeza, la ira, la frustración, el desapego, la desesperanza. Estos sentimientos forman parte del ser humano. Hay una tendencia a pensar que debemos sentirnos bien todo el tiempo cueste lo que cueste, pero la realidad es que eso trae más problemas, evadir y negarse a los sentimientos no genera más bienestar.

¿Qué es la aceptación?

Aceptar significa reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad sobre las que no podemos hacer nada para modificarlas aprendiendo a asumirlas, de modo tal que podamos fortalecer la tolerancia a los fracasos, pérdidas o desengaños.

La aceptación no es resignación que conduce a sentir que no se puede hacer nada para resolver una situación.

Aceptar es la decisión de admitir y afrontar todas las situaciones que la vida nos brinda. Cuando se trata de las emociones tiene que ver con la ausencia del juicio negativo en la experiencia emocional. No se trata de eliminar el sentimiento de la mente ni esconderlo de ella, sino de experimentarlo con aceptación. Lo que resulta más simple cuando se trata de emociones positivas, y más complicado cuando estas son negativas y/o incomodas.

La aceptación emocional es el medio que permite afrontar las situaciones negativas, aceptar lo sucedido y es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Y cuando hay aceptación de la realidad se produce el cambio. Cuando se logra, se deja de luchar contra lo que no nos gusta, sin revelación ante la vida y dejándose de quejar.

Todos sentimos la necesidad de aparentar estar felices siempre, incluso a veces se toma una actitud positiva falsa simplemente para no molestar a los demás. Una búsqueda de un estado de felicidad constante es irreal, negar los verdaderos sentimientos cuando son negativos causa mayor estrés y frustración.

Ventajas de la aceptación

resentimiento, que adicionalmente minimizan las posibilidades de padecer trastornos de ánimo. Gracias a la facilidad de lidiar con las situaciones difíciles que permite no prestarles tanta atención a los hechos que no se pueden cambiar, reconociendo los sentimientos sin juzgar ni intentar cambiarlos logrando una mayor estabilidad emocional.

Nueve claves para trabajar la aceptación

2. Elimina los juicios de valor: No juzgues ni critiques, no te quejes ni etiquetes. Ya que esto trae más sufrimiento y quejarte de lo que pasa es no aceptarlo.