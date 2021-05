La 'cara b' de Michael Robinson

El año en que Michael Robinson cambió Londres por Pamplona, U2 conquistaba las listas de éxitos con With or without you. Era 1987, y tras una lesión de rodilla que lo había alejado de los días de gloria en su querido Liverpool, el delantero inglés fichó por un Osasuna en horas bajas. Consigo traía a su familia, su inconfundible acento y su colección de discos, que atesoraba más que cualquier copa. “Los vinilos para él eran un trofeo”, dice su hijo Liam Robinson (35 años). Porque, además de futbolista, era un melómano empedernido. “Se le daba mejor jugar al fútbol, pero estaba más enamorado de la música. Podía estar horas hablando de ello”, explica Liam. Por eso, cuando vio la oportunidad de unirse como socio a la ‘kamikaze’ empresa de abrir una fábrica de vinilos, Michael no se lo pensó dos veces.

Los recuerdos de los Robinson suenan a discos de David Bowie y Genesis. “El viejo [Michael] y yo, como buenos anglosajones, somos unos apasionados de la música, casi nos gusta más que la cerveza”, reconoce Liam, que gasta complexión de jugador de rugby, pelo rojizo y acento mucho más disimulado que el de su padre. A veces, ambas pasiones iban de la mano: “Nuestra canción favorita para cantar cuando íbamos pedo era Philosopher´s Stone, de Van Morrison”. Para ellos, era un punto de unión, un lugar común donde encontrarse. El primer concierto al que Michael llevó a Liam fue de Supertramp. Luego, vinieron muchos más. “Era una enciclopedia de la música”, recuerda su hijo. Había vivido el Liverpool de 1960, la eclosión de los Beatles. “En sus ratos libres iba a los estudios de grabación. Era muy amigo de Phil Collins, tenía muy buenas relaciones con el mundo de la música”, evoca.

Padre e hijo llevaban un tiempo pensando embarcarse en un proyecto musical. Pero no tenían muy claro qué hacer. Quizá un programa de radio o un podcast. Michael fantaseaba con la idea de una especie de Informe Robinson, su famoso programa deportivo, pero dedicado a la música. Fue entonces cuando entró en escena Eugenio López, un antiguo DJ de 47 años reconvertido a informático, que llevaba casi dos décadas persiguiendo, sin suerte, una máquina de prensado de vinilos.

López creció en una casa repleta de discos. Con menos de 11 años, compró su primer vinilo: Music for the masses, de Depeche Mode. Con el tiempo, su colección fue aumentando. Hoy tiene más de 35.000 álbumes. Pinchó durante un tiempo en la famosa discoteca Pachá y, llegado el momento, decidió dedicarse profesionalmente a la informática, pero nunca abandonó del todo la música. Por esa época se dio cuenta de que el formato empezaba a escasear: “Cada vez se sacaban menos vinilos, salía mucho en CD, ya sólo quedaban tiendas de segunda mano, portales de internet, y dije ‘vamos a ver, yo me tengo que enterar dónde se están fabricando los vinilos aquí’”.