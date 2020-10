La derecha insumisa

Anda jaleo, jaleo:

ya se acabó el alboroto

y ahora empieza el tiroteo

No sé por qué suerte de mecanismo mental todo el barullo político ocurrido esta semana me ha traído el recuerdo de estos versos de Federico García Lorca. Y es que la derecha española, tan arrogante y farisea, quiere ruido, división y enfrentamiento. No soportan que la izquierda gobierne este país, se creen que el poder les pertenece por derecho natural y no aceptan de buenos modos los designios de la democracia. A diferencia del mensaje del poema lorquiano, no cabe esperar el arrepentimiento en los sectores más conservadores de este país, inmersos en una irracional escalada de tensión para poner a España al borde del precipicio pese a las circunstancias tan complejas que vivimos. El Partido Popular se encuentra cada vez más lejos de sus homólogos europeos y se radicaliza por los complejos frente a la extrema derecha. En lugar de favorecer la razón de estado y el entendimiento, el PP busca la bronca y hace política de tierra quemada con peligrosos compañeros de viaje.

El episodio más sangrante, pero no el único, lo ha vuelto a protagonizar Isabel Díaz Ayuso. La irresponsabilidad, las provocaciones y la soberbia de la presidenta madrileña han obligado al Gobierno de España a decretar el estado de alarma. Sus ínfulas no se refrenan aunque pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. Toda la comunidad científica coincide en que la situación de la pandemia en Madrid exigía medidas restrictivas contundentes y que éstas tenían que haberse aplicado mucho antes. La incapacidad y falta de reacción de la administración autonómica han puesto en riesgo la economía y el futuro inmediato de este país. El nuevo icono de la derecha no se mueve por un fin noble, sólo pretende empantanar y hacer de correa de transmisión de las directrices de su partido. Alboroto para tapar su desastrosa gestión, la estrategia errática de Pablo Casado y escándalos tan bochornosos como la ‘Operación Kitchen’, corrupción de Estado para tapar la corrupción del PP.