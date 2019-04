‘La golondrina’, el público tiene razones que la crítica no entiende

Cuando uno se acerca al Teatro Infanta Isabel a ver La golondrina va con muchas expectativas. Por su autor, Guillem Clua. Por su director Josep María Mestres. Por su actriz protagonista, la queridísima Carmen Maura, icono del cine ochentero y almodovariano por excelencia, de calidad suficientemente probada. A lo que los espectadores televisivos añaden, por ver en vivo y en directo a Félix Gómez, que ha tenido papeles protagonistas en muchas series populares, un actor muy eficaz que cae en gracia. ¿Se satisfacen esas expectativas?

Desde el punto de vista del crítico, no, no se satisfacen. El principal problema es que el texto está dicho pero no está hecho en escena. Nadie pone en duda que la historia pudiese ser real. A saber, una salida del armario en diferido. En diferido, porque el sujeto que sale del armario murió en un ataque terrorista a un bar de moda y gay, elementos descriptivos que en nuestra sociedad suelen estar asociados, y el novio, que sobrevivió al ataque, se presenta mucho tiempo después en casa de la madre para invitarla al homenaje que le está preparando. Visita que usa para ponerla al día.

Situación esta que da lugar a una obra de teatro confesional. Se reprochan verdades. Se informan. Se comentan el uno al otro. Y lo hacen de una manera que no parecen presentes en escena, sobre todo en el caso de Carmen Maura. Una conversación a la que el público parece no estar invitado, pues el director ha decidido que estos reproches, la información que intercambian, los actores se la digan a la cara produciendo, al menos en el crítico, la sensación de que esa intimidad no tiene nada que ver con uno. Un espectador al que se le deja mirar y escuchar sin más.