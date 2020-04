La Graciosa, la única isla española sin coronavirus y sin prisa por salir de la cuarentena

Quizás con la intención de no tentar a esa suerte, los gracioseros prefieren ser cautos. “Todavía no he escuchado a nadie que diga: ‘Vamos a botarnos a la calle, que no hay ningún contagio’. A mí la sensación que me está llegando es de precaución”, afirma Páez. Somos conscientes de que no hay casos, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar nada, porque La Graciosa sigue conectada con Lanzarote y puede entrar alguien contagiado”, explica.

Si antes los barcos salían “casi cada media hora” ahora sólo sale “un ferry por la mañana y otro por la tarde en cada línea”, cuenta. “Hay gente que entra y que sale, pero siempre por motivos justificados (laborales, médicos…), así que somos susceptibles de poder contagiarnos”, insiste.

Una isla sin asfalto pero con todos los servicios

La isla, de 29 kilómetros cuadrados y dependiente del municipio de Teguise, en Lanzarote, está declarada Patrimonio Nacional y es uno de los pocos enclaves de Europa sin asfaltar. Sus calles no tienen asfalto, pero sí todos los servicios, de los que ahora permanecen abiertos “dos supermercados, una frutería, una carnicería, una panadería, una farmacia y dos líneas de transporte”, enumera Miguel Páez de carrerilla. Y apostilla: “Cada establecimiento con sus guantes y su control en la entrada”.