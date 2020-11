La sociedad del concentrado de pollo

En su análisis indicaban que, tras el advenimiento de la sociedad de consumo, los estadounidenses comenzaron a gravitar cada vez más hacia una manera de vivir que se apoya largamente en el contexto, en lugar de en la brújula interior de cada uno. Pues bien, no solo es muy evidente que esto es una tendencia global sino que, además, y de manera creciente, nos comportamos como si la vida se basara en comprar en un supermercado los rasgos que nos definen, en ese otro signo de nuestro tiempo que es la construcción del yo a través del consumo. Es decir, no solo nos dejamos influir por el contexto en la elaboración de nuestra identidad sino que, en buena medida, somos lo que compramos.

Quizá el ejemplo más claro es el de la afición a las grandes series de televisión, lo que sin duda constituye la nueva militancia identitaria. El espectador de Juego de Tronos, por ejemplo, no solo tiene a su disposición todos los rosarios de temporadas, enhebrados cada uno con sus correspondientes capítulos, sino que además existen videojuegos, libros, viajes organizados, todo tipo de merchandising y, por supuesto, un Monopoly específico. El cuestionamiento no está en la devoción, que es consustancial al ser humano, ni obviamente en el eterno muestrario de opciones, pues los creadores de universos han existido siempre. El asunto está en la rueda de hámster que es el visionado compulsivo, en la monopolización de las conversaciones —en el trabajo, en la casa propia y en la casa ajena— y, por descontado, en esa forma de proselitismo activista e impertinente que considera que cualquiera que no sea adicto a una determinada serie no merece ser llamado persona.

Esta tendencia es prácticamente extrapolable a cualquier afición, en la cual la lista de accesorios, adminículos y aditamentos hace irresistible la tentación de poseer, también, la camiseta, la pegatina y el llavero de todo aquello que llena nuestros ratos de ocio. Tanto como la de divulgar machaconamente a propios y a ajenos nuestros logros y conquistas, ya se trate de cocina, de running o de reciclaje.

Con algunas profesiones pasa algo parecido. Escribía John Crace que los científicos ya no hacen ciencia, sino cientifismo. Y que los economistas igualmente se dedican al economismo. Es decir, unos y otros se limitan a presentar una serie de ideas con las que todos están de acuerdo para así poder mantener sus puestos de trabajo. Quizá esto es más notorio en las profesiones emergentes, donde la lucha por la identidad implica señalar insistentemente lo que les es propio, al tiempo que reclaman una y otra vez competencias exclusivas. Hoy día muchas de estas profesiones no representan solamente vocaciones o medios de ganarse la vida, sino que se han convertido en doctrinas beligerantes que buscan cualquier excusa para guerrear contra la profesión vecina, o bien para reclamar atención, recursos o atribuciones. A veces se olvida que la práctica totalidad de los desempeños no se basan sino en el servicio al prójimo y que, por tanto, sus actitudes más señaladas deberían ser la tolerancia y el diálogo.