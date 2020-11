Hedy Lamarr inventó la base tecnológica de la red wifi. Ada Lovelace inventó el algoritmo. Ángela Ruiz fue la precursora del eBook y Gladys West fue la inventora del GPS. Salvo a Hedy Lamarr, conocida por haber protagonizado el primer desnudo de la historia del cine comercial, las demás son completamente desconocidas por el gran público, y eso que términos como wifi, eBook, GPS y algoritmo no nos resultan en absoluto ajenos.

No sé ustedes, pero a mí esto me cansa. Detesto la discriminación de cualquier tipo, la segregación y todo movimiento que asuma una dirección de prerrogativa para unos y de descarte para otros. Aborrezco los guetos.

Tampoco me gustan las historias al margen de la Historia, esas antologías de autores que no fueron reconocidos, que fueron proscritos, malditos o excluidos; antologías de autoras, sobre todo, que, en lugar de incluirse en la vida, la general, quedan relegadas a un pequeño espacio en la anécdota. Los libros paralelos que nadie lee y que están al margen de la historia son poco fructíferos, solo son visibles para quienes ya saben de su existencia, pero no para los demás, para esos millones de personas que jamás pensaron que les ocultaran parte de la Historia.

De esto versa Rol & Rol (2020), el nuevo documental de la cineasta Chus Gutiérrez, escrito con garra y con corazón y, sobre todo, con todo el bagaje de quien sabe que hay muchas mujeres sepultadas en el olvido, en ese mundo subrepticio a donde se envían las voces que no interesan.