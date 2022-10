Medios y Media via Getty Images

II. A lo mejor todos ellos son amigos personales de Risto Mejide y Laura Escanes. Pero va a ser que no. A lo mejor algunos de ellos les han tratado personalmente en alguna ocasión. Pero va a ser que tampoco. Quizá uno, uno sólo de los que ha visto alterada su tasa cardíaca tras la noticia de la ruptura, era alguien cercano a la pareja y está transmitiendo su condolencia a los demás. Ni de puñetera coña. Muy probablemente muchas de esas jóvenes han vivido sus propias rupturas amorosas, y han comprobado como basta con tener una mínima distancia respecto de la pareja para que todo se distorsione y se malinterprete, para que las opiniones sobre lo que ha ocurrido tengan tanta relación con la realidad como la que tiene un reloj parado con la hora real.

III. Son extraterrestres. Viven en mundos raros veinticuatro horas al día. Con extrañas reglas del juego. Especies animales exóticas. Es posible que utilicen algunas palabras que usamos también los demás —amor, pareja, ruptura…—, pero el significado que le dan puede no tener nada que ver con el que le damos nosotros. No recuerdan cuándo fue la última vez que salieron de su nave espacial en el metaverso. Creemos vernos en ellos y que ellos se ven en nosotros, pero es una ilusión, un espejismo en el desierto de Nevada fruto de las altas temperaturas y el agotamiento. Fíjense si son diferentes que, para ellos, lo que ocurre en Las Vegas no se queda en Las Vegas, sino da cien vueltas al mundo y se cuela en el vagón del tren en el que estoy volviendo a casa.