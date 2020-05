Lo verdaderamente esencial

Este artículo también está disponible en catalán.

A medida que ha ido avanzando el confinamiento nos han ido llegando imágenes inéditas que nunca hubiéramos imaginado. Ciudades enteras sin ningún ser humano visible, calles desiertas, edificios cerrados. Como si los humanos hubiéramos desaparecido. Estas imágenes han afectado negativamente a algunas personas, las han entristecido e inquietado. Debo confesar que, lejos de desolación, he visto en ellas una calma y una gran serenidad, porque quizás viviendo en un contexto urbano muy turístico, empiezo a estar cansada de tanta gente concentrada.

Poco a poco hemos ido viendo que a veces nuestras calles, caminos o playas eran transitados por animales que normalmente no solemos encontrar. Paseando tranquilamente, reconquistando el espacio que los humanos les hemos ido arrebatando a base de concentrar cemento. Y también ruido y gases tóxicos. Más que nunca hemos vuelto a sentir los gorriones y muchos otros pájaros que normalmente el ruido del tráfico ahoga y que ya no somos capaces de captar. Parece ser que hay pájaros que, para comunicarse cuando están cerca de carreteras o espacios urbanos, han ido modificando el timbre de su canto, para poder oírse entre ellos. Todo ello nos lleva a pensar que quizás los que sobramos en el planeta somos los humanos que, con nuestra incontinencia y voracidad, acabamos estropeando todos los equilibrios. No se trata sólo de que no somos esenciales, quizás ni tan solo necesarios. Nos hace falta una buena reflexión.

Y hablando de esencialidades, también durante el confinamiento hemos sabido cuáles son los trabajos y servicios esenciales, a golpe de decreto. Hemos entendido –no sé si por mucho tiempo– que la mayor parte de las cosas por las que nos entusiasmamos y nos movemos, en realidad no las necesitamos, que podemos prescindir de ellas sin que nada se venga abajo. Esto también nos debería de hacer reflexionar a la hora de consumir de manera irracional. Nos agarramos a poseer, más que a disfrutar o a ser. A veces nos realizamos a través de lo material que podemos conseguir. Creo que este confinamiento ha puesto bastante en evidencia que podemos prescindir de la mayor parte de cosas y esto tendría que traducirse en un consumo más racional. De todas maneras, me temo que el mensaje dominante es volver donde lo dejamos, y ahora tendremos que consumir para ‘salvar la economía’. Mucha prudencia.

Y sin dejar las esencialidades, repesco unes declaraciones en mi opinión desafortunadas del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe. A inicios de abril, después de reuniones con el sector cultural, no sólo no anunció ninguna medida, sino que dijo una frase que, siendo el ministro del ramo, lo desautoriza de entrada: “Primero está la vida, luego el cine”. No se trata de que yo no considere que la vida no es lo primero y muy importante, porque si no hay vida, no hay nada. Y es aquí donde quisiera enmendar la frase del señor ministro: “Primero está la vida, y no hay vida sin cultura”.