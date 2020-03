Los ocho errores que cometes al lavarte las manos

Hay mucha gente que no sabe lavarse las manos correctamente. De hecho, según un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Michigan , de 3.700 personas un 95% no sabía hacerlo correctamente. Estos son los errores más frecuentes que cometemos al no lavarnos las manos correctamente:

1. No hacerlo con suficiente frecuencia

2. Dejar partes sin lavar

Lavarse las manos por encima y sólo por las palmas y la parte externa no sirve de nada si olvidas otras zonas como las uñas, la punta de los dedos o el hueco entre los dedos. De hecho, organizaciones como el Center of Disease Control (CDC) estadounidense lo han mostrado en sus gráficas.

When cleaning hands: thumbs, fingertips, between fingers are commonly missed areas by providers. #CleanHandsCount pic.twitter.com/1kgQuO5a61

3. No dedicarle el tiempo suficiente

4. No utilizar jabón

No, no es obvio. El 33% lo hace sin jabón, como se pudo comprobar en un estudio publicado en 2013 por la Universidad de Michigan. Esto es un error garrafal, como se puede ver en la imagen superior sin jabón no se eliminan ni la mitad de las bacterias y, en el caso del coronavirus, es imprescindible: la bacteria responsable del contagio no se elimina si no es con un lavado con jabón.