Los pájaros de Mario Camus.

No me refiero a los que, desde luego, no tenía en la cabeza. Tampoco a la milana que revoloteaba en torno a un inmenso Paco Rabal , ni a las perdices que venteaba Alfredo Landa , tanto más grande cuanto más humillado.

Los pájaros que me han asaltado cuando he sabido de la muerte de Mario Camus son los de Baden-Baden. La adaptación del cuento de Aldecoa fue, me susurra la memoria, mi primer encuentro con el director y, al tiempo, el aviso de que en algún estante de una librería me esperaba un escritor capaz de todas las sensaciones, salvo el sosiego.