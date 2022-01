"Una humillación": cruzada pensionista para acabar con la exclusión financiera de los mayores

“Muchas, incluso, no tienen a nadie que les pueda ayudar. No se puede permitir esta situación”, ha denunciado el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo. A su juicio, la banca digital amenaza con excluir a las personas mayores y eleva el riesgo de exclusión de los más vulnerables.

En paralelo, la plataforma Change ha visto crecer estos días las firmas para la propuesta de un usuario llamado Carlos San Juan de Laorden , que tiene ya más de 230.000 apoyos, que reclama “atención humana” en las sucursales bancarias. “Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo”, escribe. Ahora casi todo es por Internet… y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias”.

Además -advierte- no todo el mundo tiene un ordenador, o alguien que pueda ayudarle, y no siempre es fiable entregar los datos personales a cualquiera para que te preste una ayuda.

“En los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge… Y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar”, denuncia. “Esto no es ni justo ni humano. Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar”, lamenta.

“Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude, y otras muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo más independientes posibles también a nuestra edad. Pero si todo lo complican y cierran las oficinas, están excluyendo a quienes nos cuesta usar Internet y a quienes tienen problemas de movilidad”, explica.

De ahí su iniciativa, un éxito en las últimas horas, ante la que ha mostrado su agradecimiento, pero que aún no ha logrado su meta. Hace falta un empujón más.