Así son los tutoriales para ligar que utilizan imágenes de acoso callejero en Madrid

Manifestación por los derechos de la mujer el 8 de marzo de 2022 en Valencia. SOPA IMAGES SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY

En pleno centro de Madrid una joven espera a una amiga cuando un hombre se le acerca y empieza a ligar con ella. La chica, que no se lo espera, se queda bloqueada y le dice que no quiere nada con él y que se vaya. Pero él no le hace caso y se acerca cada vez más. Mientras, otro hombre lo graba todo desde la distancia.

Con estos vídeos, según ha informado la SER, se publicitan cursos en los que se “enseña a ligar” a otros hombres o se suben a YouTube como “tutoriales” para ligar. Algunos, incluso, llegan a pagar hasta 3.000 euros por los cursos.

Publicidad

Cuando esperaba a una amiga en la madrileña plaza de Callao, a Sara, según ha contado el mismo medio, se le acercó un hombre. “Me dijo que no tenía que esperar más, que ya había llegado. Se acerca como si lo conocieras”, ha explicado. A Rocío le ocurrió lo mismo en Gran Vía: “Me dijo algo así como ‘deja de buscar que ya he llegado’. Claro, te planteas si lo conoces de algo y él se aprovecha de esos segundos de duda”.

“Pero él no para, a pesar de tu incomodidad, a pesar de que le digas claramente que no quieres saber nada”, ha contado Sara. A Rocío le agarró la mano y la “acorraló contra la pared, porque se acercaba cada vez más”. “Aunque haya gente a la que no le parezca violento, que haya un hombre que te toca la cintura, que te acaricia el pelo, cuando tú le das claras muestras de que estás incómoda es una situación muy violenta”, ha afirmado Sara.

Aunque esta situación no encajaría como delito de acoso, según han confirmado a Radio Madrid fuentes jurídica, sí es acoso para la mujer que lo vive. Desde las asociaciones feministas de Madrid lo tienen claro. “Esto parte de la raíz de la violencia que sufrimos las mujeres. Si no estuvieramos en una sociedad patriarcal, en la que cualquier situación se puede tornar violenta para nosotras, quizá la mujer no se sentiría en peligro. Pero este año en España ha habido 88 feminicidios”, ha explicado Marina Cortijo, presidenta de Empoderadas, asociación que forma parte de la Federación de Mujeres Jóvenes.

Además, tras grabar a las mujeres y su reacción, suben los vídeos a YouTube como “Tutoriales para ligar” o los usan en cursos. En ellos, además de “enseñar a ligar”, según ha señalado la SER, se imparte toda una ideología machista que importa el movimiento incel de Estados Unidos.

Publicidad

En uno de los vídeos que promociona este curso, un hombre asegura que “tienes que dominar a la mujer. Si la mujer no es sumisa contigo lo va a ser con cualquier otro hombre: con el vecino, con el fontanero...”. Y se ríe a carcajadas.

En otro vídeo, explican que “pese a lo que te digan las ‘feminazis’ (sic.), el pasado sexual de una mujer es increiblemente relevante”. “Una mujer que se haya acostado con muchos hombres no va a tener la misma personalidad que una mujer que haya estado con dos, con uno o con ninguno”, sostienen sin avergonzarse.