Quién es Luis Medina, el hijo del duque de Feria implicado en el escándalo de las comisiones

Con el título de marqués de Villalba cedido por su hermano en 2021, Medina ya había luchado por tener anteriormente el de conde de San Martín de Hoyos en un litigio que finalmente perdió contra su tío Ignacio de Medina, duque de Segorbe. A pesar de esto, en una entrevista con ABC en 2018 aseguró que “los títulos no dan de comer”. “Me he criado rodeado de títulos y tal vez por eso no soy como algunos amigos que matan por conseguir uno”, destacó entonces.